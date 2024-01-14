Erden Timur'dan açıklama: "Doğru değil"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısına tek başına çıkmasının engellendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur'dan açıklama: 'Doğru değil'
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14 Ocak 2024 11:53
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan cuma günü düzenlenen basın toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.

Timur, basın toplantısına tek başına çıkmasının engellendiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Erden Timur, "Engellenme gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Yazılanların tersine birlik beraberlik ve kenetlenme mesajının daha kuvvetli bir şekilde verilmesi için yönetim kurulumuzca birlikte bu karar alındı." dedi.

Galatasaray, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Erden Timur'un cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı. Daha sonra yapılan açıklamayla birlikte basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve İkinci Başkan Metin Öztürk de yer almıştı.

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