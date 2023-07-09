Erden Timur: 'Birçok isme teklif geldi'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Avusturya kampında transfer için konuştu.



Erden Timur, takımdaki birçok oyuncu için "somut" teklif aldıklarını söyledi.



Erden Timur, "Somut teklifler, Nelsson, Zaniolo, Cicaldau, Morutan, Kerem, Barış, Emin bayram gibi birçok oyuncumuza teklif var. Eğer satılırlarsa hepsinin alternatifi hazır. Arabistan olayı olmasaydı müthiş bir hazırlığımız vardı." sözlerini kullandı.



