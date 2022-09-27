Erden Timur, Belçika'dan kulüp aldı!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Belçika 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi'yi satın aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Erden Timur, Belçika'dan kulüp aldı!
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27 Eylül 2022 23:13
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda yaptığı yıldız transferlerin arka planındaki isim Erden Timur, Belçika'dan kulüp satın aldı.

Timur, Belçika 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi'yi satın aldı. Belçika'da 3. Lig seviyesinde mücadele eden Olympic Club Charleroi, ligde 7 puanla 10. sırada yer alıyor.

Transfermarkt verilerine göre Olympic Club Charleroi'nin takım değeri ise 300 bin Euro...

 

 

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