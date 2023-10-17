Erden Timur: 'Ali Koç dosya hazırlattı'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında dosya hazırlattığını söyledi.
Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:
"Bir spor yöneticisinin hakkında şikayet hattı kurduğunu görmedim. Fenerbahçe kurdu. Ali Bey kendisi söyledi bunu. Hakkımda yarın ne iftira kampanyaları yapılacak! Bir mevlite gittiğim için neler denildi. Kadın - erkek birbirine sarılıyor. El öptüğüm söyleniyor ama ben el öpmüyorum. Kadın var, tarikat lideri deniyor! Komedi! Bir spor yöneticisiyle ilgili bu da çıktı. Ali Koç, benimle ilgili dosya hazırlattığını söyledi. Sonra öyle bir şey söylemedim falan demeye getirdi."
Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında dosya hazırlattığını söyledi.
Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:
"Bir spor yöneticisinin hakkında şikayet hattı kurduğunu görmedim. Fenerbahçe kurdu. Ali Bey kendisi söyledi bunu. Hakkımda yarın ne iftira kampanyaları yapılacak! Bir mevlite gittiğim için neler denildi. Kadın - erkek birbirine sarılıyor. El öptüğüm söyleniyor ama ben el öpmüyorum. Kadın var, tarikat lideri deniyor! Komedi! Bir spor yöneticisiyle ilgili bu da çıktı. Ali Koç, benimle ilgili dosya hazırlattığını söyledi. Sonra öyle bir şey söylemedim falan demeye getirdi."