Erden Timur: 'Ali Koç'a gönderdi demedim'

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, spor yazarı Levent Tüzemen'e flaş bir açıklamada bulundu.
Erden Timur yaptığı açıklamada, "Lale Orta, Ali Koç'a görüntü gönderdi' demedim ki. 'Gönderdiği söyleniyor, girişler çıkışlar araştırılsın.' dedim." ifadelerini kullandı.
ALİ KOÇ'UN İDDİALARA VERDİĞİ CEVAP
Ali Koç, bu açıklamalar üzerine şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu şekilde bir görüntü gönderme olayı kesinlikle yaşanmadı. Ama burada asıl konu bu yalanı nasıl bu kadar kolaylıkla dillendirebildikleri. Çünkü 'kayıt var, olayı biliyoruz' diyorlar, bu kayıt ya da görüntüler varsa Erden Timur'a kimlerden servis ediliyor. Bu servis edilme olayı varsa, bunu servis edenler bu kurguyu Erden Timur ile planlayanlar mıdır?"
TFF DE BU AÇIKLAMALARA YANIT VERDİ
TFF ise bu iddiaya şu yanıtı verdi: "VAR görüntüleri naklen yayın aracından yayıncı kuruluşa ve TFF VAR odasına ham olarak ve aynı anda gönderilir. Dolayısıyla VAR odasında mevcut olan görüntülerin tamamı aynı zamanda yayıncı kuruluşta da olabilir. Mahrem olan görüntüler değil maçta görev yapan sahadaki hakemler ile VAR odasında görev yapan hakemler arasındaki konuşmalardır.
Dönemin MHK Başkanının bir Kulüp Başkanına VAR görüntülerini gönderme iddiası TFF Yönetim Kurulu'nun 18.10.2023 tarihinde aldığı kararla Etik Kurulu'na sevk edilmiş, kurul ilgili soruşturmayı başlatmış, süreç devam etmektedir."
Erden Timur yaptığı açıklamada, "Lale Orta, Ali Koç'a görüntü gönderdi' demedim ki. 'Gönderdiği söyleniyor, girişler çıkışlar araştırılsın.' dedim." ifadelerini kullandı.
ALİ KOÇ'UN İDDİALARA VERDİĞİ CEVAP
Ali Koç, bu açıklamalar üzerine şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu şekilde bir görüntü gönderme olayı kesinlikle yaşanmadı. Ama burada asıl konu bu yalanı nasıl bu kadar kolaylıkla dillendirebildikleri. Çünkü 'kayıt var, olayı biliyoruz' diyorlar, bu kayıt ya da görüntüler varsa Erden Timur'a kimlerden servis ediliyor. Bu servis edilme olayı varsa, bunu servis edenler bu kurguyu Erden Timur ile planlayanlar mıdır?"
TFF DE BU AÇIKLAMALARA YANIT VERDİ
TFF ise bu iddiaya şu yanıtı verdi: "VAR görüntüleri naklen yayın aracından yayıncı kuruluşa ve TFF VAR odasına ham olarak ve aynı anda gönderilir. Dolayısıyla VAR odasında mevcut olan görüntülerin tamamı aynı zamanda yayıncı kuruluşta da olabilir. Mahrem olan görüntüler değil maçta görev yapan sahadaki hakemler ile VAR odasında görev yapan hakemler arasındaki konuşmalardır.
Dönemin MHK Başkanının bir Kulüp Başkanına VAR görüntülerini gönderme iddiası TFF Yönetim Kurulu'nun 18.10.2023 tarihinde aldığı kararla Etik Kurulu'na sevk edilmiş, kurul ilgili soruşturmayı başlatmış, süreç devam etmektedir."
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