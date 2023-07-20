Erden Timur açıkladı: "Icardı geliyor!"

Galatasaraylı yöneticiErden Timur, Cedric Bakambu ve Mauro Icardi transferi için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur açıkladı: 'Icardı geliyor!'
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20 Temmuz 2023 11:45
Son güncelleme 20 Temmuz 2023 11:50
Galatasaray Spor Kulübü ile Medicana Hastanesi arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin Avrupa'da başarılı olmak olduğunu söyleyen Timur, "Avrupa'da futbol anlamında 10 büyük takımdan biri olmak istiyoruz. Kısa vadede Avrupa'da kupa kazanmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

ICARDI VE BAKAMBU

Transferleri gündemde olan Mauro Icardi ve Cedric Bakambu hakkında konuşan Timur, "Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Cedric Bakambu için bir şey diyebilmem mümkün değil. İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı." dedi.
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