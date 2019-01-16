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Marcao'nun yerine Chaves'e transfer olan Türk!

Bu sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Erdem Şen Erdem Şen, Portekiz ekibi Chaves'e transfer oldu

Kaynak: AA
Marcao'nun yerine Chaves'e transfer olan Türk!
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16 Ocak 2019 11:09
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen Erdem Şen, Portekiz'in Chaves takımına transfer oldu.

Portekiz temsilcisinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Erdem Şen, bu sezon Ankaragücü formasıyla Türkiye Kupası'nda 4 maçta oynadı.

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu transfer ettiği Chaves, Portekiz Ligi'nde 12 puanla 17. sırada yer alıyor.

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