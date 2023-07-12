Erdem Özgenç, kariyerini Süper Lig'de tamamlamak istiyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'un tecrübeli kaptanı Erdem Özgenç, takımının yeni sezonda lige keyif katacağını belirterek, "Hedeflerim doğrultusunda kariyerimi çok iyi sonlandırmak istiyorum. Nasip olursa Süper Lig'de futbolu bırakmak istiyorum." dedi.



Kariyerinde Süper Lig ve 1. Lig takımlarında top koşturan Erdem Özgenç, AA muhabirine, Bolu'nun Abant bölgesinde yeni sezon için girdikleri kampın güzel ve verimli geçtiğini aktardı.



Oynadığı takımla Süper Lig'e çıkmanın güzel duygu olduğundan bahseden 38 yaşındaki savunma oyuncusu, "Burada kalabilmek de olay. MKE Ankaragücü ile de Süper Lig'e çıkmıştım. Süper Lig için inanılmaz uğraşlar verdik." diye konuştu.



Erdem Özgenç, çok iyi yapılanması ve birlikteliği bulunan camiasına hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Keyif veren, hedefi olan, sürpriz yapabilecek bir Pendikspor olacak. Çok iyi futbol oynayan, topa sahip olan, her türlü maçı domine eden Pendikspor vardı. Sürpriz yaptık, Süper Lig'e çıktık." ifadelerini kullandı.



"Birliktelik, aile ortamı olsun diye çalışıyoruz"



Kaptan Erdem Özgenç, 1. Lig'de başarıya götüren yapılanmanın üst ligde de devam edeceğini vurgulayarak, yeni transferlerle gün geçtikçe güçleneceklerini kaydetti.



"Pendikspor bu sezon da Süper Lig'e keyif verecek." diyen tecrübeli futbolcu, geçen sezon gösterdikleri performansı ve verdikleri emeği ortaya koyarlarsa başarılı olacaklarına inandığını söyledi.



Erdem Özgenç, her bulunduğu kulübü aile ortamındaymışçasına sahiplendiğinin altını çizerek, şunları ifade etti:



"Kulübe, oyunculara zarar gelmesin, birliktelik, aile ortamı olsun diye çalışıyoruz. Bu da başarıyı getiriyor. Çok şükür son yıllarda hiç de mahcup olmadık. Bu sene de takım için elimden geleni yapacağım. Sonuçta hepimizin kariyeri, ailesi var, hedeflerimiz var. Hedeflerim doğrultusunda kariyerimi çok iyi sonlandırmak istiyorum. 20 senelik futbol yaşantım var. Nasip olursa Süper Lig'de futbolu bırakmak istiyorum."



