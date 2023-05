Erdem Can: 'Tarihi bir başarı, gurur verici'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 115-66 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, "Türk Telekom tarihinde ilk kez kendi sahasında 15'te 15 yaparak lider oldu. Bu, bizim için gurur verici." dedi.



Can, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kazanan oyuncularını ve teknik ekibini tebrik etti.



Maçta iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Can, şu ifadeleri kullandı:



"29 yıl önce yaşanmış olan bir başarıyı, yani normal sezonu lider bitirmeyi tekrar Ankara basketboluna armağan ettiğimiz için çok mutluyuz. Türk Telekom, tarihinde ilk kez kendi sahasında 15'te 15 yaparak lider oldu. Bu, bizim için gurur verici. Ayrıca unutmayalım ki bu takım, 7Days Avrupa Kupası'nda final oynadı. Tek dileğim sezon boyunca bizlere destek veren taraftarlarımızın play-off'larda da salonu doldurması. Umarım bu emeğimizin karşılığını taraftarlarımızla birlikte alabiliriz."