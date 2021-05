Erdem Can: 'Hala hedeflerimiz var!'

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 85-68 yenilerek seriyi 3-0 kaybeden ve organizasyona veda eden Fenerbahçe Beko'da yardımcı antrenör Erdem Can, oyuncularını ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik etti.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Erdem Can, karşılaşmaya iyi başladıklarını aktararak, "CSKA Moskova'yı tebrik etmek istiyorum. Maça çok iyi, güçlü ve odaklanmış bir şekilde başladık. Topu iyi paylaşıp top kaybı yapmadık. Rotasyon yapmamız gerekiyordu. Orada problemler başladı. Daha sonra top kayıpları yaptık ve bu da bizim ritmimizi bozdu." diye konuştu.



Erdem Can, çok üzgün olduğunu belirterek, "İkinci yarıya da aynı odaklanmayla başladık. Toparlanmaya çalıştık ancak olmadı. Onlara başarılar diliyorum. Bizim halen hedeflerimiz var. Takımı çok tebrik ediyorum. İnişli çıkışlı bir sezon oluyor. Zor noktalardan buraya geldik. Maçın son çeyreğine kadar da oyuncularım savaştı." ifadelerini kullandı.