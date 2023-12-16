Erdem Can: "Çok düşük atış yüzdesiyle oynadık"

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, Beşiktaş Emlakjet karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erdem Can: 'Çok düşük atış yüzdesiyle oynadık'
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16 Aralık 2023 23:32
Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, ligde Beşiktaş Emlakjet karşısında aldıkları 85-77'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Erdem Can, şu sözleri kullandı;

"Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederim. Çok düşük bir dış atış yüzdesiyle oynamamız sonucu etkiledi. Şimdi önümüzdeki çift maç haftasına hazırlanacağız..."

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