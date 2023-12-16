Erdem Can: 'Çok düşük atış yüzdesiyle oynadık'

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, ligde Beşiktaş Emlakjet karşısında aldıkları 85-77'lik mağlubiyeti değerlendirdi.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Erdem Can, şu sözleri kullandı;
"Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederim. Çok düşük bir dış atış yüzdesiyle oynamamız sonucu etkiledi. Şimdi önümüzdeki çift maç haftasına hazırlanacağız..."
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Erdem Can, şu sözleri kullandı;
"Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederim. Çok düşük bir dış atış yüzdesiyle oynamamız sonucu etkiledi. Şimdi önümüzdeki çift maç haftasına hazırlanacağız..."
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