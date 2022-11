Erdem Can: 'Çok daha farklı olabilirdi'

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 5. haftasında sahasında İtalyan temsilcisi Dolomiti Energia Trento'yu 81-66 yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.



Erdem Can, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi savunma ve özellikle hücum ribaundlarına odaklanmaları gerektiğini bildiklerini söyledi.



Konuk takıma sadece 9 hücum ribaundu verdiklerini ifade eden Erdem Can, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu da maçın anahtarlarından biriydi. Çünkü biz ribaundu alıp sahayı koşabildiğimiz zaman çok etkili olabiliyoruz. İkinci yarıda çok yüksek skora geçebilirdik ama açık saha oyunlarında doğru tercihler yapmadık. Bizim sistemimiz içerisinde oynamadık ve çok sayıda top kaybı yaptık. Daha dengeli olabilir ve çok daha farklı maçı bitirebilirdik. Rakibimizi yendiğimiz için mutluyuz."





