Erdem Can: 'Adımlarımızı büyütmemiz gerek'

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, THY EuroLeague'nin 4. haftasında 77-73 kazandıkları Valencia Basket maçında takımının performansından memnun olduğunu söyledi.



Erdem Can, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol temsilcisi ile yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Valencia Basket'in de iyi mücadele ettiğini belirten Can, "Hayli keyifli bir maç oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın öneminin farkında olarak sahadaydık. Özellikle ikinci yarıda enerji yoğunluğumuz ve oyun kalitemiz üst seviyedeydi. EuroLeague uzun bir maraton. Bu tip maçlara her zaman hazır olmamız gerekiyor. Bugün sadece bir maç kazandık. Artık diğer maçlara odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.



Erdem Can, Valencia Basket'in THY EuroLeague'nin en iyi savunma yapan takımlarından biri olduğuna değinerek, "İlk yarıda iki takım da belli savunma sistemleriyle oynadı. Onların yaptığı savunma düzeni ve rotasyonlara vermemiz gereken reaksiyonları verdik. Hücum olarak kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Çok sert bir savunma takımına karşı oynadık. THY EuroLeague'nin en az sayı yiyen takımı konumundalar. Belli noktalarda takımın performansından memnunum." ifadelerini kullandı.



Her geçen gün daha iyi olduklarını anlatan lacivert-beyazlı takımın başantrenörü, "Adım adım ileri gidiyoruz. Ancak o adımların bebek adımları mı, koca bir adam adımı mı olacağını kendi içimizde geçireceğimiz süreçle belirleyeceğiz. EuroLeague, sizin küçük adımlarla gitmenizi beklemiyor. Adımlarımızı büyütmemiz gerek. Bir ilerleme var ve bunu hızlandırmamız gerek. Geçen sezon Türk Telekom'da oynattığım bir sistemim var. Ancak bunları yerleştirmek kolay değil. Oyuncuların alışkanlıkları, yeni gelen oyuncular var. Birbirimizi tanımamız, önce güvenmemiz ardından da birlikte hareket etmemiz gerek." şeklinde görüş belirtti.



Erkan Yılmaz'ın potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Can, şunları kaydetti:



"Erkan, çok değerli bir oyuncu. Bence bugün Avrupa'daki çok yönlü birkaç oyuncudan biri. Ona geçen sezon gelebileceği yerleri söylediğimde kendi bile inanmamıştı. Potansiyeli önüne koyduğunuz zaman oyuncularımızın gidebileceği çok yer var. Erkan da bugün savunmada çok katkı verdi. Jones ve Erkan'ın geçen sezondan sistemi anlamış olmaları birçok açığı kapatmaya yardım ediyor. Umarım zamanla daha fazla beraber hareket ederek ilerleyeceğiz. Sadece Erkan değil tüm oyuncularımızın büyük bir potansiyeli var. Umarım onlar da zamanla katkı verecek."