Erdal Torunoğulları'ndan Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki sözleşme krizinin ardından Rıdvan Dilmen, başarılı teknik adamla yaptığı görüşmeyi paylaştı ve başarılı teknik adamın, siyah-beyazlı takımda görevine devam etmeyeceğini aktardı.



Siyah-beyazlı camiada Sergen Yalçın'ın istifasının altında yatan nedenlerden birinin; yönetici Erdal Torunoğulları'nın transfere karışmaması yönündeki talebin kabul görmemesi olduğu sosyal medyada yer aldı. Sergen Yalçın'ın devam etmeme kararının Erdal Torunoğulları olduğu iddiasına, siyah-beyazlı yöneticiden cevap geldi.



ERDAL TORUNOĞULLARI'NDAN AÇIKLAMA



Erdal Torunoğulları, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Sağlık sorunlarım nedeniyle Hollanda'da tedavideyim. Sergen Yalçın'ın durumu benimle ilgili bir konu değil. Öğrendiğim kadarıyla maddi konularla ilgili." ifadelerini kullandı.



SERGEN YALÇIN TELEFONUNU KAPATTI



Bu arada Beşiktaş taraftarları Sergen Yalçın'ın evinin önünde giderek, sezonu iki kupayla kapatan başarılı teknik adama büyük destek verdi. Sergen Yalçın'ın telefonunu kapattığı ortaya çıktı.



EMRE KOCADAĞ GÖRÜŞECEK İDDİASI

AHMET NUR ÇEBİ CEVAP VERMEDİ



Beşiktaş'ta yeni sözleşme krizinin tavan yapmasının ardından Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ'ın, uzun süredir görüştüğü Sergen Yalçın ile son bir kez daha masaya oturacağı öne sürüldü.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Sergen Yalçın ile ilgili gelen soruya yanıt vermeden hızlıca basın mensuplarının yanından uzaklaştı. Beşiktaş cephesinden başkan ya da bir yöneticinin, ne zaman açıklama yapacağı merakla bekleniyor.



RIDVAN DİLMEN, SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI



Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın ile konuştuğunu ve Sergen Yalçın'dan izin alarak paylaşımı yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Sergen Yalçın süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, "yazabilirsin Hocam" dedi. "Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım" dedi!!"



"Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! BJK - Sergen Yalçın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü!!"



"Israrla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!"



