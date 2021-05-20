Erdal Torunoğulları'ndan, Ghezzal, Aboubakar ve Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, şampiyonluk kutlamalarının ardından FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında konuk oldu ve çarpıcı açıklamalar yaptı.



"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLABİLİRDİ"



Siyah-beyazlı takımın şampiyonluğu hakkında konuşan Erdal Torunoğulları "Şampiyonluğu hak ettik. Fenerbahçe, Sivasspor'u yenseydi, beli şampiyon olabilirdi ama biz bırakmadık. Son dönemeçte fazla sakat oyuncumuz vardı, bu bizi sıkıntıya soktu. Benim başkan olmak gibi bir düşüncem yok. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin yanındayım, destekçisi olmaya devam edeceğim. Bu sezon iyi bir futbol oynadık, rakiplerimiz de oyunumuzu ve başarımızı kabullendi." dedi.



"RACHID GHEZZAL İÇİN GÖRÜŞÜLECEK"



Rachid Ghezzal'ın geleceği hakkında açıklama yapan Erdal Torunoğulları "Bazen parasızlık iyidir, transferde dengeli işler yaparsınız. Rachid Ghezzal'ı hocamız istedi. Valentin Rosier de yönetimin istediği transferlerdendir. Rachid Ghezzal inşallah kalır. Cuma gününden itibaren transfer görüşmeleri başlayacak." ifadelerini kullandı.



"ABOUBAKAR İÇİN RAPOR BEKLİYORUZ"



Vincent Aboubakar'la ilgili de konuşan Torunoğulları "Vincent Aboubakar için sağlık raporlarını bekliyoruz. Aboubakar ile de görüşeceğiz. Cuma gününden sonra gelişmeler yaşanacaktır. Bazen aynı takımla devam etmek, insanları sıkabilir. Bu da normal. Gidenler olacak, gelenler olacak." açıklamasını yaptı.



"SERGEN HOCA'NIN KALMASINI İSTİYORUZ"



Sergen Yalçın'ın sözleşmesiyle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Erdal Torunoğulları "Sergen Hocamız, Beşiktaş'ın başında kalmasını istiyoruz. Sergen Yalçın'ın sözleşme konusu beni aşar. Başkanımız ile Sergen Hoca görüşecek." diye konuştu.



