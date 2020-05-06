Erdal Torunoğulları: 'Karius, içinde bulunduğumuz durumu kullandı'

Beşiktaş'taki sözleşmesini tek taraflı fesheden Loris Karius'la yaşanan krizin detayları yönetici Erdal Torunoğulları'na soruldu. Torunoğulları, Sözcü Gazetesi'nden Ali Aydın'a tüm gerçekleri samimiyetle anlattı. İşte Beşiktaşlı yöneticinin ağzından Karius gerçekleri:"Gerçekten davranışı utanç verici. Karius, kulüp aidiyetine aykırı bir şekilde davranıp 1 ay önce kimseyle iletişime geçmeden FIFA'ya gitti. Mart ve nisanın alacaklarını istiyordu""Kendisiyle görüşmek istesek de bir mesafe kat edemedik. Kısa süre içerisinde ödeyeceğimizi söyledik, kendisi bu yolu tercih etti. Çünkü eğer sezon oynanırsa ligin geri kalanında burada olmak istemedi ve içinde bulunduğumuz bu durumu kullandı. Bu yaşanan olaylardan dolayı kulübümüzün karşılaşabileceği zarar hususunda oyuncunun kendisine ve Liverpool kulübüne tüm hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirttik"Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesini tek taraflı fesheden Lorius Karius'a karşı dava açmak için dosya hazırlıyor. Yönetim, alacaklarının ödenmemesini bahane ederek kulübü zora sokan Alman file bekçiyi oynamadığı dönemin de parasını istemesini gerekçe gösterip FIFA'ya şikayet edecek.Beşiktaş formasını 67 maçta giyen Karius toplam 95 kez kalesinde gol görmüş, 14 maçta ise kalesini gole kapatmıştı.