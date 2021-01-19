Erdal Güneş'ten Ricardo Pinto'ya onay!

Gaziantep'te geçici olarak teknik direktörlük görevini yürüten Erdal Güneş, yeni teknik direktör adayı Ricardo Sa Pinto'ya onay verdi.

, Fotoğraf; AA
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Erdal Güneş'ten Ricardo Pinto'ya onay!
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19 Ocak 2021 11:22
Marius Sumudica'nın takımdan ayrılmasının ardından teknik sorumluluğu üstlenen Erdal Güneş'e de gelecek olan teknik adamın belirlenmesi konusunda fikri soruldu.

Gaziantep Güneş'te yer alan habere göre; Yapılan toplantılarda yer alan Erdal Güneş'in Ricardo Sa Pinto ismine olumlu baktığı ve gelmesi konusunda fikrini beyan ettiği ayrıca gelen bilgiler arasında yer aldı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Kulübe yakın kişiler ve yönetim kadrosunda bulunan bazı isimlerle yaptığı görüşmede Ricardo isminin doğru olduğu belirtildi. Sumudica'nın yerine takımın başına getirilmesi an meselesi olan Ricardo Pinto ile bir aksilik olmazsa 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.



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