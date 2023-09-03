Erdal Güneş: 'Yönetimle konuşacağız'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Takımıyla ilgili konuşan Erdal Güneş "Maç başlangıçlarında sıkıntı yaşıyoruz. Bun çalışmalarını yaptık ama aşamıyoruz. Erken bir gol yedik, konsantrasyon düştü. Sonra oyunu dengeledik. Forvet bölgesinde sayısal eksikliğimiz var, topu kaleye sokamıyoruz. Pozisyona da girdik ama beceremedik. Oyuncularla da konuştuk. İstemediğimiz bir durumdayız. Ayağa kalkmak ve bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Belki değişiklikler can acıtacak ama bir şeyler değişecek. Yönetimle konuşacağız. Milli arada görüşeceğiz. Oyuncu getirmek olabilir... Ortak bir karar alacağız." dedi.



Ayrıca Erdal Güneş: "Biz handikaplı takımız. Geçen sene lige ara verildi. Oyuncular başka takımlara gitti. Oynayan oldu, oynamayan oldu. Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlarla oynadık. Ancak yine de 4 haftada 0 puan olmamalıydık." açıklamasını yaptı.



