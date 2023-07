Erdal Güneş'ten transfer açıklaması

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erdal Güneş, ayrılan oyuncuların yerine transfer yapacaklarını söyledi.



Güneş, kulüp tesislerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezonun ülke futbolu ve paydaşları için hayırlı olmasını temenni etti.



Güzel, sakatlığın olmadığı, başarılarla dolu bir sezon geçirmeyi dileyen Güneş, "30 Haziran'da bildiğiniz gibi kendi tesislerimizde start verdik. Bugün de artık buradaki etabın son antrenmanını yapacağız. Bir gün izinden sonra Bolu kampına devam edeceğiz. Burada genelde fiziksel antrenmanlarla geçirdik. Kampta artık daha çok taktiksel antrenmanlar ve hazırlık maçlarına ağırlık vereceğiz. Burada güzel bir kamp dönemi geçirdik, inşallah Bolu'da da güzel bir kamp dönemi geçirip sezona iyi bir şekilde başlarız." dedi.



Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı istemeden de olsa ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu nedenle doğal olarak oyuncularımızı çeşitli kulüplere kiralık verdik. Bu sene mukavelesi devam eden oyuncularımız şu an aramızda. Güzel bir çalışma ortamımız var, bütün konsantrasyonları burada. Kimsenin gitme gibi bir düşüncesi yok. Dışarıda yanlış algılar oluşuyor ama şu an burada oyuncularımız, mutlu huzurlu bir şekilde çalışıyor. Tabii aramıza katılacak oyuncularımız da var. Geçen sene aramızdan ayrılan oyuncularımız oldu, onların yerine alacağımız oyuncular var, çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zamanda inşallah hedefimize ulaştıracak, bize katkı sağlayacak oyuncular da aramıza katılacaktır."



Güneş transferle ilgili soruya da "Transfer tahtamız kapalı ama ciddi bir şey değil, onunla alakalı yönetimimiz çalışma yapıyor. Sanırım bugün veya yarın o sorun çözülecek. Eksik olduğumuz, mevkiler, pozisyonlar var, santrfor, sol bek, sağ bek gibi bazı mevkilerde eksikliklerimiz var. Çalışmalarımız çok ciddi şekilde devam ediyor. Hem kulübün ekonomisine uygun hem hedefimize katkı sağlayacak oyunlar en kısa zamanda aramıza katılacaktır." ifadelerini kullandı.



Futbolcu Furkan Soyalp ise Adana Demirspor'a kiralık gittiğini ve kulübe geri döndüğünü belirterek, "Şimdi yaralarımızı sarıp, eksiklerimizi giderip, lige konsantre olmamız lazım. Artık dün dünde kaldı, bundan sonrası için çalışmamız gerekiyor. Şu anda her şey güzel gidiyor. Umarım lige de iyi ve öz güvenle başlangıç yaparak ilerleriz. Çünkü bizim için en önemli şey, öz güven." diye konuştu.



Kırmızı siyahlı ekip, ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarının ardından antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde çift kale maç gerçekleştirdi.