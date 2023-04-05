Erdal Güneş: 'Gaziantep yeniden ayağa kalkacak!'

Yaşadığımız büyük deprem felaketi, elbette Gaziantep FK Takımı'nı da derinden etkiledi. Kulüp, ne yazık ki Süper Lig'den bu sezon çekilme kararı aldı ve 26 kişilik kadrosundan elinde sadece 7 kişi kaldı. Yaşadıklarını ve halen devam eden zorlu süreci ise Antep'in teknik direktörü Erdal Güneş, anlattı.



Şimdi söz Güneş'te: "4 Şubat'taki Antalya deplasmanı sonrası takıma izin vermiştik. Bazı oyuncularımız şehir dışındaydı ama birçok futbolcumuz ve aileleriyle birlikte depremi yaşadık. Çok zor bir süreçti. Evimde uyurken depreme yakalandım. Büyük bir uğultu ve sesle uyandık. Hemen çocuklarıma koşup, onlara sarıldım. Sarsıntının durmasını bekledik ve dışarı çıktık."



'4 kişi aynı yatakta uyuyoruz'



"İnanılmaz bir yağmur vardı. İlk aklımıza, kulübün tesisleri geldi. Telefonumu almayı unutmuşum. Normalde 13 dakikada gittiğimiz tesise, 1.5 saatte ulaşabildim. Sanki önceden konuşmuşuz gibi herkes oraya gelmişti. Tek katlı bir bina ve alan genişti. Yaklaşık 10 gün 150 kişi ile burada kaldık. Eşimizi, dostumuzu kaybettik. Toplum olarak birçok şeyi çabuk unutuyoruz. Depremin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti ve doğal olarak depreme ilgi azalıyor. Ancak bu uzun bir süreç. Hayat burada normale dönmedi. Depremden 3 hafta sonra evde kalmaya başladım ama geceler halen uykusuz geçiyor. Bir yatakta 2 çocuğumuzla birlikte 4 kişi yatıyoruz. Gündüz bir şekilde anlamıyorsun ama gece yatağa girdiğinizde tedirginlik başlıyor."



'Bir daha buraya dönemeyiz'



"Yardımların devam etmesi lazım. Burada hâlâ barınma sorunu ve konteyner ihtiyacı var. Stadımızda biraz sıkıntılar mevcut, tesisimizde de hasarlar var. Bunların onarılması gerekiyor. Biz aslında lige devam etmek istiyorduk ama oyuncularımızla yaptığımız toplantıda, 'Psikolojimiz bunu kaldıramaz' dediler. Ve çekilme kararı aldık. Futbolun ana karakterleri onlar ve bu düşüncelerini de anlayışla karşılıyoruz. Gelişen süreçte talep eden oyuncularımızı, istemeden de olsa gönderme kararı aldık. Çünkü birçoğu, ailelerinin de tedirginliği sebebiyle, 'Bir daha buraya dönemeyiz' dediler."



'Figueiredo aslında gitmeyecekti'



"Depremden önce Joao Figueiredo'yu Başakşehir istemişti ama oyuncunun ayrılmak gibi bir niyeti yoktu ve bize, 'Sezon sonu bakarız' cevabını vermişti. Deprem sonrası ise 'Beni bırakın gideyim' dedi. Sagal ve Kitsiou ile de aynı sebeplerden yolları ayırdık. TFF'nin devam eden Omuz Omuza kampanyasının ilk günkü yayını, çok güzel bir organizasyondu. Federasyonumuz, desteğini veriyor. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hep yanımızdalar. Gelecek sezon lige ne olursa olsun döneceğiz. Bu şehri hep birlikte tekrar ayağa kaldıracağız. Futbol ülkemiz için çok önemli ve birleştirici bir güç. İnsanlarımızın normale dönmesi için onlara futbolu tekrar sunmamız gerekiyor."



'Maxim'i bırakmak istemiyoruz'



"Maxim, saha içi ve dışında bizim için çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş'tan teklif gelince, büyük takıma gitmek istedi. Sözleşmemiz onunla devam ediyor ve bırakmak istemiyoruz. Ancak oradaki performansı ne götürür ne getirir bilemiyoruz. Marko Jevtovic'e ülke içerisinden teklif gelmedi. Görüştüğümüz kulüpler, o mevkii (orta saha) de çok oyuncuları olduğunu söylediler. Alexander Merkel için de aynı durum yaşandı."



'Yeni sezona hazırlanıyoruz'



"Elimizde şu an 7 oyuncu var. Alt yapıdan gelenlerle, 2 haftadır yeni sezona hazırlanmaya başladık. Tesislerde binayı değil, sadece sahayı kullanabiliyoruz. 2006 ve 2007 doğumlu oyuncular var. Onların fiziksel ve taktiksel gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Zaman zaman, kiralık verdiğimiz oyuncuların maçlarını izlemeye gidiyoruz. Elimizdeki futbolculara ara ara izinler veriyoruz ve ailelerin yanında olup, psikolojik açıdan da onlara destekliyoruz.





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