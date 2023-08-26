Erdal Güneş: 'Çok saçma bir gol yedik'

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, istedikleri skoru bulamadıklarını söyledi.



"Buraya puan veya puanlar almak için gelmiştik" diyerek sözlerine başlayan Erdal Güneş, şunları kaydetti:



"İlk yarı aslında istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Ama maalesef skoru bulamadık. Skor yapma konusunda zorlanıyoruz ki mevkisel olarak da orada sıkıntılarımız var. Ama ilk yarının özelinde gayet memnunduk. İkinci yarı daha disiplinle oynamak istiyorduk. Ama maalesef anlam veremediğimiz çok saçma bir gol yedik. Cikalleshi'nin 5 metre gelip topun üzerinden atlaması, sonra tekrar aktif alana girip asist yapması bize çok ilginç geldi. Bunun muhakkak ki bir açıklaması olacaktır. Kuraldan bahsediyorlar ama benim bildiğim kurallar açıktır. Bir pozisyon olduktan sonra kural 5 saniye, 10 saniye içerisinde netse açıklanıp konuşulur ama biz kenarda 3-4 dakika VAR'dan haber bekliyoruz. Herhalde o sürede kitapçığı açıp kurala mı baktılar açıkçası bilmiyorum. Kulübümüzün daha önce Mete hocayla alakalı canı yandı. Birkaç maç vardı oynadığımız umarım ki bir art niyet yoktur. Öyle yorumluyoruz ama maalesef nedense bütün bu olaylar Mete hoca ile bizim kulübümüzü buluyor. Dediğim gibi inşallah bir art niyet yoktur. Ama acilen puan almamız gerekiyor, acilen toparlanmamız gerekiyor. Önümüzde bir fırsat maçı var. Oyuncularımızla konuşup, tekrar ayağa kalkıp, artık başlamamız gerektiğini düşünüyorum."