Erdal Eryıldırım: ''Her sene daha çok madalya hedefliyoruz''

Atletizmde Atmalar Milli Takımı Antrenörü Erdal Eryıldırım, Avrupa Atmalar Kış Kupası'na katılacak milli takımın iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, "Her sene daha çok madalya hedefliyoruz." dedi.



Portekiz'de 10-11 Mart tarihlerinde düzenlenecek kupaya katılacak 19 kişilik milli takım kadrosundan, büyükler kategorisinde Özkan Baltacı ve Tuğçe Şahutoğlu, 23 yaş altı kategorisinde Hakan Mert Sözüdiri ve Deniz Yaylacı, hazırlıklarını Ankara'da yaptığı kampla sürdürüyor.



Milli takım kadrosunda bulunan 4 sporcuyla Ankara'da gerçekleştirilen kampın çok verimli geçtiğini vurgulayan Erdal Eryıldırım: "Mersin'de geçen hafta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda sporcularımız çok iyi dereceler elde etti. Kupada birçok isimle kürsüde yer alma planımız var. Örneğin Özkan Baltacı'nın mutlaka ilk 3 sporcu arasında yer alacağına inanıyorum. Keza Tuğçe Şahutoğlu da öyle. 23 yaş altında ise en az iki sporcumuzun ilk 5 arasında yer almasını hedefliyoruz." diye konuştu.



Eryıldırım, milli takım kadrosunda dünya ve Avrupa'da söz sahibi sporcular bulunduğuna dikkati çekerek: "Atmalar branşında çok iyi sporculara sahibiz. Zaten her zaman Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 4-5 madalya çıkarıyoruz. Bu sene de en az bu kadar madalya istiyoruz. Bu kupa, Avrupa Atmalar Şampiyonası öncesinde iyi bir sınav niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.



- Asıl hedef Avrupa Şampiyonası



Antrenör Eryıldırım, tüm planlarını 7-12 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Atletizm Şampiyonası için yaptıklarını vurgulayarak, sporcuların da çalışmalarını bu yönde sürdürdüğünü belirtti.



Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda sergilenecek performansların kafalarında bir tablo oluşturacağını belirten Eryıldırım, "Açıkçası bu organizasyonda hemen hemen tüm önemli sporcular yer alacak. Söz sahibi ülkelerin sporcuları da burada yarışacak. Bir nevi Avrupa Şampiyonası tadında geçecek kupada, başarılı olmak için her gün çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Eryıldırım, Türkiye'nin çekiç atma, cirit ve güllede başarılı olduğunu ancak disk kategorisinde biraz geride kaldıklarını aktararak "Sıkıntıları da çözümlerini de biliyoruz. 16 yaşında genç bir disk atma sporcumuz var. Yeni başlamasına karşın sürekli rekorlar kırıyor. Kendisinden oldukça ümitliyiz." şeklinde konuştu.