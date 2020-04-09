Ercüment Ovalı kimdir? Korona virüs aşı çalışması

Hematoloji uzmanı olan profesör doktor Ercüment Ovalı kimdir?

09 Nisan 2020 20:41
Ercüment Ovalı kimdir? Korona virüs aşı çalışması
1961 yılında dünyaya gelen Doktor, Bilim Adamı Hematoloji uzmanı Ercüment Ovalı Kırklareli Babaeski doğumludur.
Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlamış ardından 19 Mayıs Üniversitesinde iç hastalıkları ihtisası, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise Hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır.

2009 yılına kadar KTÜ'de transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş aynı zamanda Türkiye'nin ilk hücre işlem labaratuvarını açmıştır.

Henüz 38 yaşında iken Profesör ünvanını almıştır. Günümüzde özel bir hastanenin Kemik İliği Nakli ekibinde Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı ve aynı hastanen Hücre Laboratuvarı Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını yapmaktadır.

2017 yılında Amerika'dan Kan ve kök hücreden yapay deri üreten Prof. Dr. Ercüment Ovalı için, En İyi Deneysel Araştırma ünvanı ödülü verilmiştir.

Türkiye'de Hücre Laboratuvarı olarak GMP ruhsatını aldıran tek kişi olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı buluşları ile dünyaya adını duyurmayı başarmış çalışmaları ile ilklere imza atmaya devam etmektedir.

2018 yılında GQ töreninde aldığı Yılın Bilim Ödülü'nü, Şehit Eren Bülbül, Şehit Astsubay Ferhat Gedik ve Afrin'deki askerlerimiz adına aldığını ve ödülü Mehmetçiklerimize adadığını açıklamıştır.

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