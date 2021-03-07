Erciyes'te 'sessiz' hafta sonu

Charter seferlerle Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra seyahat ve konaklama belgesi alan yerli ziyaretçileri ağırlayan Erciyes'in pistleri, bu hafta sonu büyük oranda boş kaldı.



Erciyes'e gelen az sayıdaki tatilci, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.



Öte yandan Erciyes'e çıkan yollarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrol noktaları oluşturuldu. Polis ekipleri, kayak merkezine gitmek isteyen tüm araçları durdurarak belgelerini kontrol ediyor.



