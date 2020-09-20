Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı

Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen yarışlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes Organizasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile Develi Belediyesi, Spor AŞ, Kayseri Ulaşım AŞ, İl Sağlık Müdürlüğü ve Oran Kalkınma Ajansı gibi kuruluşların destekleriyle gerçekleştirildi.



Yurt içi ve dışından 17 sporcunun katıldığı organizasyon sıralama yarışlarıyla başlarken, zorlu parkurlar nefes kesici görüntülere sahne oldu.



Sıralama turlarının ardından sporcular Dağ Bisikleti Erciyes Downhill yarışlarında dereceye girebilmek için ter döktü.



Erciyes Downhill Kupası'nda Emirhan Eroğlu birinci, Yavuz Aksoy ikinci, Adilhan Şanlı üçüncü oldu.



Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törende madalya ve kupaları verildi.



Yarışlar, 23 Eylül'de Dağ Bisikleti Central Anatolia MTB Cup etabıyla devam edecek.







