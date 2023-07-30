Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışlarının Grand Prix Kültepe etabı başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı
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30 Temmuz 2023 14:54
Kayseri'de yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın Grand Prix Kültepe etabı start aldı.

Etaba, Anadolu Harikalar Diyarı'ndan başlayan 5 ülkeden 51 sporcu, 141 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirecek.

Sporcular, Bünyan ve Sarıoğlan ilçelerinden geçerek start noktasında yarışı tamamlayacak.

Yarışlar, 19 Ağustos'ta Grand Prix Kaisareia etabıyla devam edecek.

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