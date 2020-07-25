"Erciyes Festa 2200 Bisiklet Festivali" ertelendi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda düzenlenmesi planlanan "Erciyes Festa 2200 Bisiklet Festivali"nin Kovid-19 nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
'Erciyes Festa 2200 Bisiklet Festivali' ertelendi
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25 Temmuz 2020 15:08
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda düzenlenmesi planlanan "Erciyes Festa 2200 Bisiklet Festivali"nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın yapılması planlanan festival, koronavirüs salgınındaki öngörülemeyen vaka artışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 

Açıklamada festivalin düzenleneceği tarihle ilgili  bilgilendirmelerin Erciyes AŞ sosyal medya hesaplarından duyurulacağı kaydedildi.



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