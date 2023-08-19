Erciyes Dağ Bisikleti Yarışları devam etti

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Kayseri'de sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erciyes Dağ Bisikleti Yarışları devam etti
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19 Ağustos 2023 15:19
Kayseri'de yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın üçüncü ayağı olan Grand Prix Kaisareia etabı start aldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan etaba başlayan 10 ülkeden 63 erkek sporcu, 134 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirecek.

Sporcular, Erkilet, İncesu ve Develi ilçelerinden geçerek Erciyes Tekir Kapı'da yarışı tamamlayacak.

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