Erciyes, 17 ülkeden 500'e yakın bisikletçiyi ağırladı

Kayseri'de, 26. Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na ev sahipliği yapan Erciyes, 17 ülkeden 500'e yakın sporcuyu ağırladı.



Uluslararası Bisiklet Federasyonu takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen ve 3 Eylül'de başlayan 26. Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Türkiye'de bisiklet sporunun merkezi haline gelen Erciyes Dağı'nda tamamlandı.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, güzel bir organizasyonun Kayseri'de yapılmasının ve Erciyes'in uluslararası alanda da marka haline geldiğini görmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.



Erciyes yüksek irtifa kampları ve bisiklet yarışlarına Türkiye başta olmak üzere Amerika, İtalya, İspanya, Polonya, Belçika, Fransa, Ukrayna, Rusya, Kolombiya, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Bahreyn, İsrail, Tunus, Çin'den bisiklet takımlarının katılmasının önemine işaret eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Erciyes, önümüzdeki dönemlerde de bu tür uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak. Erciyes'teki yarışlara 17 ülkeden yaklaşık 500 profesyonel sporcu katıldı. Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nda Kayseri kent merkezi başta olmak üzere Melikgazi, Talas, Kocasinan, Develi, Yahyalı, Hacılar, Yeşilhisar, Felahiye, Özvatan ve Tomarza ilçeleri güzergahlarında yapılarak, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu bölgeler gözler önüne serildi. Dağ bisikleti ve downhill yarışları ise Erciyes Bike Park parkurlarında gerçekleşti."



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde yüzlerce yarış organizasyonu iptal edilmesinin, tüm profesyonel bisiklet takımlarının gözlerini Erciyes Dağı'na çevirdiğini aktaran Büyükkılıç, "2 bin 200 metrede rahat bir konaklama, yollarımızın kalitesi, Erciyes ile havaalanının yakınlığı, Avrupa olmak üzere birçok noktadan direkt uçuş imkanı, belediyemizin öncülüğünde Kayseri'nin markası Erciyes'i daha da ön plana çıkartıyor. Böylesine güzel bir organizasyonu geride bıraktık. Dört mevsim yaşanan Erciyes'te daha nice organizasyonlar yaşanacak." ifadelerini kullandı.



