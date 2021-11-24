Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gördüğü için Gaziantep maçında oynayamayan Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler'e bir fırsat verdi ama bu kez sakatlık genç file bekçisinin önünü kesti. Ama Erce'nin sakatlığı bu kez Arda Akbulut için fırsat oldu.



Hafta başından bu yana kaleye geçecek olmanın heyecanını yaşayan Erce, 5. kez bir lig maçında forma giymiş olacaktı.



Geldiği sezon üç maça çıkan, geçen sezon da sadece bir karşılaşmada şans bulan Erce, ısınma sırasında acı içinde yerde kaldı.



TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, kaleci Erce Kardeşler'in sağlık durumuyla ilgili salı günü yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Müsabaka öncesi sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkartılan Erce Kardeşler'in çekilen MR'ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."



2-3 HAFTA TAKIMDAN AYRI KALACAK



Erce'nin 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağı ifade edildi. Genç file bekçisinin bu sakatlığı bu kez Arda'nın önünü açtı. Trabzonspor alt yapısından yetişen ve Uğurcan ile Erce'den dolayı şans bulamayan genç file bekçisi, Gaziantep karşılaşmasına çıkarak gol yemeden maçı tamamladı ve güvenoyu aldı.



