Erce Kardeşler: "Umudumuz var"

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın arkasında yedek bekleyen Erce Kardeşler, yeni yıldan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi

, Fotoğraf; AA
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Erce Kardeşler: 'Umudumuz var'
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02 Ocak 2021 13:46
Fırtına'da Uğurcan Çakır'ın arkasında yedek bekleyen Erce Kardeşler, yeni yıldan beklentilerinin büyük olduğunu belirtti.

26 yaşındaki kaleci "Kupadan elenmemiz kötü oldu. Çünkü lige de istediğimiz gibi başlayamamıştık. Ama önümüzde çok maç ve toparlanacak süre var. Biz de tüm takım olarak bunu başaracağız. Bizim umudumuz var. Biz nasıl puanlar kaybettiysek zirvedeki takımlar da kaybedebilir" dedi.



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