Erce Kardeşler: 'Umudumuz var'

Fırtına'da Uğurcan Çakır'ın arkasında yedek bekleyen Erce Kardeşler, yeni yıldan beklentilerinin büyük olduğunu belirtti.



26 yaşındaki kaleci "Kupadan elenmemiz kötü oldu. Çünkü lige de istediğimiz gibi başlayamamıştık. Ama önümüzde çok maç ve toparlanacak süre var. Biz de tüm takım olarak bunu başaracağız. Bizim umudumuz var. Biz nasıl puanlar kaybettiysek zirvedeki takımlar da kaybedebilir" dedi.



