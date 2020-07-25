Erce Kardeşler: 'Sezonu kupayla tamamlayacağız'

Trabzonspor'un kalecilerinden Erce Kardeşler, final maçı öncesi iddialı konuştu.



25 yaşındaki eldiven "Şampiyonluğu çok istiyorduk ancak önemli bir avantajı kaybettik. Şimdi önümüzde kupa finali var. Alanyaspor'u mağlup ederek sezonu kupayla tamamlamak istiyoruz. Çok çalıştık ve bu kupayı hak ettik. Bunun için tüm takımın çok istekli olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



Erce Kardeşler, bu sezon Trabzonspor forması ile 11 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki kaleci, bu maçlarda kalesinde 12 gol görürken 3 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.



