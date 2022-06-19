Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Erce Kardeşler, bordo-mavililerle yola devam etmeme kararı aldı. Erce Kardeşler'in yeni rotası belli oldu.



ERCE KARDEŞLER İLE 3 YILLIK ANLAŞMA



Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek İstanbulspor, Trabzonspor'dan Erce Kardeşler ile anlaşma sağladı. Erce Kardeşler ile 3 yıllık kontrat imzalanacak.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Yeşil Bursa'dan sonra Altınordu'da kariyerine devam eden Erce Kardeşler, 2019-20 sezonunda Trabzonspor'a transfer olmuştu. İlk sezonunda 11 maçta oynayan Erce, 2020-21 sezonunda 5 maçta, geçen sezon da 4 maçta şans bulabilmişti. Erce, düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda oynamaya sıcak bakıyordu.





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