Erce Kardeşler'in transfer rotası!

Trabzonspor'da yeterli forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Erce Kardeşler'in transferde yeni rotası belli oldu. Erce Kardeşler, Süper Lig'de kalıyor...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Erce Kardeşler'in transfer rotası!
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19 Haziran 2022 10:29
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Erce Kardeşler, bordo-mavililerle yola devam etmeme kararı aldı. Erce Kardeşler'in yeni rotası belli oldu.

ERCE KARDEŞLER İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek İstanbulspor, Trabzonspor'dan Erce Kardeşler ile anlaşma sağladı. Erce Kardeşler ile 3 yıllık kontrat imzalanacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Yeşil Bursa'dan sonra Altınordu'da kariyerine devam eden Erce Kardeşler, 2019-20 sezonunda Trabzonspor'a transfer olmuştu. İlk sezonunda 11 maçta oynayan Erce, 2020-21 sezonunda 5 maçta, geçen sezon da 4 maçta şans bulabilmişti. Erce, düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda oynamaya sıcak bakıyordu.

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