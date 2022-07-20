Erce Kardeşler imzayı attı

Hatayspor, Trabzonspor'dan transfer edilen Erce Kardeşler ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
Abone Ol
Erce Kardeşler imzayı attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2022 15:09
Hatayspor, Trabzonspor'dan transfer edilen Erce Kardeşler'in sözleşme detaylarını paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hatayspor, bu transfer için Trabzonspor'a 400 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

İşte Hatayspor'un açıklaması:

"Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen kaleci Erce Kardeşler, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Erce Kardeşler'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ