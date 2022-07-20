Erce Kardeşler imzayı attı

Hatayspor, Trabzonspor'dan transfer edilen Erce Kardeşler'in sözleşme detaylarını paylaştı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Hatayspor, bu transfer için Trabzonspor'a 400 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.



İşte Hatayspor'un açıklaması:



"Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen kaleci Erce Kardeşler, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Erce Kardeşler'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."





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