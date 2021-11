Erce Kardeşler: 'Beşiktaş maçı sıradan bir maçtı'

"Önümüzde uzun süreç var"

"Benim için Türkiye hassas bir konu"

"Beşiktaş maçı sıradan bir maçtı"

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak lider Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın yokluğunda forma giymesi beklenen Erce Kardeşler, "Takım arkadaşlarımızla aramızda sanki kan bağı var. O kadar samimi bir ortam var." dedi.Erce Kardeşler, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bordo-mavili takımın kalecisi, Uğurcan'ın kırmızı kart görmesinin kötü bir şey olduğunu belirterek, "En son geçen sezon Gaziantep maçında oynamıştım. Bu gidişle hep Gaziantep maçlarında oynayacağım galiba. Tabii ki uzun bir süredir oynamıyorum, bu bir dezavantaj gibi gözükebilir ama çok özledim maç oynamayı." diye konuştu."Bir de şöyle bir durum var, ilk defa içerideki bir lig maçına ilk 11'de başlayacağım. Bunun da heyecanı var, yani taraftarımızın önünde ilk defa bir lig maçına ilk 11 olarak başlayacağım. Tabii ki hocamız şans verirse, kesin konuşmayalım, ne olur ne olmaz. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum, tüm arkadaşlarım da sağ olsun çok destek oluyorlar bana. İnşallah bana güvenen insanların yüzünü kara çıkarmam ve yine bir kazanacağımız ve galibiyet serisini sürdüreceğimiz maç olur."Erce Kardeşler, Trabzon'a geldiği günden bu yana 2,5 yıllık bir sürecin geçtiğini anımsatarak, "Bu zaman sürecinde gerçekten çok güzel bir ortam var. Geldiğimden beri art niyetli, kötü niyetli diyebileceğimiz bir oyuncu bile olmadı. Takımda herkesi çok sevdiğiniz için onların başarılarıyla mutlu olabiliyorsunuz sahada. Ha Uğurcan kurtarmış ha ben kurtarmışım, ha Cornelius gol atmış ha ben atmışım. Ben onu, o şekilde düşünüyorum. Aslında ortamdan dolayı bu şekilde oluyor." şeklinde konuştu."Sabahları tesislere geliyoruz 4-5 saat, idman bitiyor, oturuyor sohbet ediyoruz. Birlikte yemek yiyoruz. Arkadaş, dost ne derseniz... O şekilde olduğu için sanki takım arkadaşlarımızla aramızda kan bağı var. O kadar samimi bir ortam var. Milli takımlara gidenleri özlüyoruz. Abdülkadir'i, Uğurcan'ı, Berat'ı özledik, yabancı arkadaşlarımızı özledik. Böyle olduğunda takım arkadaşlarınız sahada mücadele ediyor, sizin yapabileceğiniz tek şey onlara destek olmak, onların mutluluklarını veya üzüntülerini paylaşabilmek. Ben de elimden geldiğince onlara bu şekilde yardım etmek istiyorum.Sanıyorum küçüklüğümde bilinçaltımda bir Trabzonspor sevdası varmış, çok fazla seviyorum burayı, şehri ve kulübü. İnşallah böyle devam eder ve uzun yıllar burada forma giyebilirim."Erce, bu seneye iyi başlangıç yaptıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:"Şu an bence tek hedefimiz Gaziantep maçı olmalı. Yani bizim için aslında salı günü yok, pazartesi günü var. Her maça bu şekilde hazırlanıyoruz. Tabii ki bizim de hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Ama bu hayaller çok fazla düşünülmeye başlandığında maalesef ayaklarımızı yerden kesebilir ki bu da bizim istemediğimiz bir şey. Çok uzun bir süreç var önümüzde. Biz maçlara tek tek bakıyoruz ve öyle hazırlanıyoruz. Her rakibi ayrı ele alıyoruz. Hiçbir şekilde havaya girmeden, sadece işimize odaklanmak istiyoruz. Ama iyi bir başlangıç yaptık, taraftarımız bize destek olmaya devam etsin. Ancak çok fazla hayal içine girmek bize zarar verebilir. Çünkü insanlar bir şekilde bizim ayaklarımızı yerden kesmek istiyor. Biz de buna müsaade etmek istemiyoruz. Bizim şu andaki tek hedefimiz, Gaziantep maçını da kazanıp seriyi devam ettirmek."Erce, milli takımda kulüp bazında bir şey hissetmediğini de dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Milli takımda 80 milyon temsil ediliyor, sadece 11 kişi oynuyor kalan yedek arkadaşlarımız da var. Ancak kendi arkadaşlarımızın oynaması ve onlar oynarken de takımın kazanması ayrıca gurur verici bir şey. Uğurcan olsun, Abdülkadir Ömür uzun bir aradan sonra ilk defa oynadı. Berat yeni gitti ve oynamaya başladı. Tabii ki onlar oynadığında biz çok daha mutlu oluyoruz. Çünkü arkadaşlarımız sevdiğimiz insanlar, onlarla gurur duyuyoruz. Orada bizi ve Trabzonspor'u temsil ediyorlar. Ama orada önemli olan milli takımın başarısı. Kim oynarsa burada önemli olan milli takımın başarısı. İsimlere veya kulüplere takılmıyorum. Benim için Türkiye hassas bir konu. Bence herkes o şekilde bakmalı."Erce, Beşiktaş maçının ardından takım arkadaşlarının taraftarların sevinçlerini yansıtan görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması ile ilgili olarak da şunları söyledi:"Beşiktaş maçı bence bizim için normal bir maçtı. Ama son dakika golü olması bizi ekstra mutlu etti. Çünkü son dakika golleri her zaman ayrıdır. Hangi takıma karşı olursa olsun bu böyledir. Derbi maçı olması da bizi çok ayrı mutlu etti. Hem de rakibimizle aramızdaki farkı korumak açısından önemliydi. Hem ikili averaj açısından da önemliydi. Çünkü geçen sezona baktığımızda tabii ki gol averajıyla ligin şampiyonu belli oldu. Ligin sonucu tayin edildi. Bizim için de özel bir gündü, deplasmanda oynamak daha keyifli oldu. Çünkü karşınızda bir 11 var, tribünde ise 30-40 bin kişi size karşı kazanmak için her şeyi yapıyor. O yüzden bizim için sıradan bir maçtı ama son dakika golü olması tabii ki bizi çok mutlu etti. Aramızda ufak ufak fısıltılar oluyor. Hayallerimizi inceden inceden kendi içimizde yaşıyoruz."