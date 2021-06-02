Erce Kardeşler, Almanya yolcusu

Uğurcan Çakır'ın ayrılması durumunda kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Trabzonspor'da, Erce Kardeşler için Avrupa yolu açıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Erce Kardeşler, Almanya yolcusu
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02 Haziran 2021 10:33
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bordo-Mavililer'de, EURO 2020 sonrasında Uğurcan Çakır'ın gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hâl böyle olunca Karadeniz ekibi de gelecek sezon için kaleye Başakşehir'in formasını giyen Mert Günok'u transfer etmeyi hedefliyor. Eğer bu transfer veya başka bir kaleci transferi gerçekleşirse, 2019 yılından bu yana Bordo-Mavili forma altında mücadele eden Erce Kardeşler, yine yedek kalacak.

Ancak 27 yaşındaki file bekçisi ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in ilgilendiği öğrenildi.

Görüşmeler olumlu ilerliyor

Kırmızı-Beyazlı ekibin 33 yaşındaki eldiven Andreas Lutha ile yollarını ayırmayı planladığı belirtilirken, kaleye ise Erce'yi transfer etmeyi hedefliyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda Erce Kardeşler'in menaceri ile Union Berlin'in yöneticileri arasında temasların sürdüğü öğrenildi. Şu anda iki taraf arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. 

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