Ercan Güven: 'Jesus, yeni eleştiri alanı açtı'

Güven, "Beşiktaş açısından ne kadar değerli, sıra dışı, özel bir zafer ise Fenerbahçe için o denli feci, tarihi, yıkıcı bir hezimettir." ifadelerini kullandı.



"Beşiktaş açısından ne kadar değerli, sıra dışı, özel bir zafer ise Fenerbahçe için o denli feci, tarihi, yıkıcı bir hezimettir dünkü derbi.

Mazeretsiz, kaytarmasız, futbolcuları, teknik kadrosu ve yönetimi ile birlikte tükenişi ve bu sezonu kapatışıdır. Yenilenin, hatta berabere kalanın aynı zamanda sezonu kaybedeceği bir derbi olunca endişe, korku baskın çıktı, maç futbolsuz başladı Sık sık oyun durdu; öyle ki ilk çeyrekte toplasanız beş dakika futbol oynanmadı. Sahadaki aksiyonlar sadece faulle sınırlı kaldı.



"KENDİNE YENİ ELEŞTİRİ ALANI AÇTI"



Fenerbahçe biraz daha baskın gördüyse sebebi Şenol Güneş'ten sadece "önde basın, arkaya top atın" taktiği almış gibi oynayan Beşiktaş'ın bu iki eylemi de hakkıyla yapa- mamasıydı. Sebeplerden ilki çok etkisiz bir 45 dakika oynayan Ghezzal'dı ki, ikinci yarıda yerini Maxim'e bıraktı. Jorge Jesus, kadroyu yaparken Arda'yı ilk kez bir derbide onbire koyup, Zajc-Crespo- İrfan Can kenarda otururken Mert Hakan'ı orta sahaya, etkisiz santrafor Pedro'yu Valencia'nın yanına koyarak yeni eleştiri alanları açmıştı.



"KİM KURTARABİLİRDİ?"



Ancak, Arda ve Mert Hakan özelinde eleştiriler haksızdı Bir kere Mert Hakan bir takım için derbide gereken futbolcuların ilk sırasındaydı, çünkü skora itiraz eden, takım ruhunu diri tutan, tribünler ile bağ kuran adamdı ama çökmüş takımı kim kurtarabilirdi ki?.



"MAÇIN KIRILMA ANI PENALTI"



Aslında bu kaçan penaltı maçın kırılma anıydı. Beşiktaş ikinci yarıda 10 kişi kaldı ama maçın başından beri zaten 10 kişi oynuyordu Fenerbahçe. Pedro yine yok hükmündeydi. Osayi hiç gününde değildi. Sağda harikalar yaratan Ferdi solda tam verimli değildi ve Osayi çıkınca sağdaki yerine geçti. Ancak Valencia'nın atamadığı penaltı adeta şoka sokmuştu Fenerbahçe'yi.



Baktı ki Fenerbahçe stoperleri dökülüyor, sonunda Redmond pas bile vermedi Cenk'e; kendisi gidip iki asistten sonra golünü attı. O kadar acizdi Fenerbahçe savunması. Peki ne yaptı Jesus ile yardımcısı? Zaten sahada hiç olmayan Pedro'yu kenara aldı. Ardından klasik oyuncu değişiklikleri Emre Mor, Zajc, Serdar Dursun ve İrfan Can maçın son çeyreğinde oyunu çevirecek!.. Geçiniz.



Aboubakar'ın dördüncü Beşiktaş golüne engel olmalılardı önce. Uzatmada İrfan Can Fenerbahçe'nin ikinci golünü attığında ıslıklayan tribünler Fenerbahçelinin ruh hali ve Fenerbahçe'nin gideceği yerin en iyi işareti ne yazık ki."





