Ercan Güven'den Ali Koç yorumu: 'Ürpertici!'

Ercan Güven, Milliyet'te Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Güven, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "İnşallah haziran ayında yeni bir başkanımız ve yönetim olacak" sözlerini değerlendirdi.
Ercan Güven'in yorumları şu şekilde:
"Sahada şampiyon olmak için icap eden ne varsa "hepsini değil fazlasını yapan" bir kulüp başkanı, neden "son gerek şart" olarak başkanlığa veda tarihini de ekler şampiyonluk dilekçesine? "Sistemin" Fenerbahçe'yi "şahsı yüzünden" engellediğini düşünüyor sayın Ali Koç… Başkanın "hüsnü kuruntusu" ise, bu algıyı yaratanların zaferidir ki, vahimdir. Bırakın sistemi, onun yarattığı algı bile ülkenin en büyük kulübünü de en varlıklı başkanını bile kemirip tüketebiliyor. Ama daha vahimi; ya Başkanın teşhisi doğruysa?.. İşte o ürpertici."
Güven, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "İnşallah haziran ayında yeni bir başkanımız ve yönetim olacak" sözlerini değerlendirdi.
Ercan Güven'in yorumları şu şekilde:
"Sahada şampiyon olmak için icap eden ne varsa "hepsini değil fazlasını yapan" bir kulüp başkanı, neden "son gerek şart" olarak başkanlığa veda tarihini de ekler şampiyonluk dilekçesine? "Sistemin" Fenerbahçe'yi "şahsı yüzünden" engellediğini düşünüyor sayın Ali Koç… Başkanın "hüsnü kuruntusu" ise, bu algıyı yaratanların zaferidir ki, vahimdir. Bırakın sistemi, onun yarattığı algı bile ülkenin en büyük kulübünü de en varlıklı başkanını bile kemirip tüketebiliyor. Ama daha vahimi; ya Başkanın teşhisi doğruysa?.. İşte o ürpertici."