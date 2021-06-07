Ercan Ayhan: "Giresunspor'u hedeflerine taşıyacak bir kadro kuracağız"

Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor'da kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, gelecek sezon kendilerini hedefledikleri başarılara taşıyacak bir kadro kuracaklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ercan Ayhan: 'Giresunspor'u hedeflerine taşıyacak bir kadro kuracağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2021 16:45
Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor'da kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, AA muhabirine, 44 yıllık sürecin ardından Giresunspor'un yeniden Süper Lig'de mücadele edecek olmasının heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yeni sezon için kadro kurma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ayhan, hem iç hem de dış transferde bazı oyuncularla görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Ayhan, gelecek sezon kendilerini hedefledikleri başarılara taşıyacak bir kadro kurmayı amaçladıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bizi çok zor bir sezon bekliyor. Süper Lig'de tutunmak hiç de kolay değil. Öncelikli hedefimiz burada kalıcı olmak. Akılcı ve doğru bir yapılanma ile hareket edeceğiz. Giresunspor'u hedeflerine taşıyacak bir kadro kuracağız. Elde edeceğimiz iyi sonuçlarla da adımızdan söz ettireceğiz."

Sezon öncesi genel kurulun yapılacağını belirten Ayhan, kongre tarihinin ilerleyen günlerde netleşeceğini sözlerine ekledi.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.