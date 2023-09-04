Ercan Aca: 'Tabii ki galip bitirmek isterdik''

Trendyol 1. Lig'in 4'üncü haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalan Şanlıurfaspor'da yardımcı antrenör Ercan Aca, iç sahada oynadıkları Erzurumspor karşılaşmasını galibiyetle bitirmeyi arzuladıklarını fakat istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.



Aca, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıya tutuk başladıklarını, kanatlara oyunu çabuk yaymaya çalıştıklarını ve birkaç pozisyona girdiklerini fakat değerlendiremediklerini belirtti.



Hafta için çalıştıkları her şeyin çıktığını fakat uygulamada biraz daha çalışmaları gerektiğini ifade eden Aca, şu değerlendirmede bulundu:



"Ama her şeye rağmen oyuncuların bugün hepsi sonuna kadar, son dakikaya kadar mücadele ettiler. Kazanma azmiyle mücadele ettiler. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Tabii ki galip bitirmek isterdik. Milli araya galibiyetle girmek isterdik. Bunu yapamadık, başaramadık. Milli ara bunun için, bizim için biraz daha iyi olacak. Eksiklerimizi, yapabileceğimiz bazı şeyleri hocamız, Zafer Hocamızla geldiğinde daha iyi yapabileceğimize inanıyoruz. Daha çok çalışacağız. Milli aradan sonra daha iyi bir başlangıçla Urfaspor'u layık olduğu yerlere taşımaya çalışacağız. Dediğim gibi üç hafta iki deplasman ve iç sahada 7 puan aldık. Lige yeni çıkmış bir takım için gayet iyi bir puandı. Bugün de kazanmak istiyorduk olmadı. Ama dediğim gibi oyuncularımın mücadelesinden, azminden çok memnunum. Daha çok çalışıp daha iyi yerlere Urfaspor'u getirmeye çalışacağız."



