Eray Yazgan'dan Acun Ilıcalı'ya cevap

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözlerine yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eray Yazgan'dan Acun Ilıcalı'ya cevap
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02 Aralık 2024 23:42
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Gaziantep FK maçı sonrası sözlerine cevap verdi.

Gazeteci İlhan Tüysüz'e konuşan Eray Yazgan, "Haya ve edep insanı insan eder. Edepli insan edepsizden utanır. Ekran karşısına geçen isimlerin değiştiği ama yıllardır devam ettirdikleri bu edepsizlikten, Türk sporu adına, utandım." dedi.

"YAPTIKLARI HER EDEPSİZLİĞİ GÖRÜYORUZ"

Yazgan, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu akşam kendi maçlarındaki hataların üstünü kapatamayacaklar. Bu adaletsizliğin üzerini kapatmak için yaptıkları her edepsizliği görüyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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