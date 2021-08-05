Eray Þamdan madalyayý garantiledi!

Olimpiyatlara ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarý ile giren Karatede, erkekler kumite 67 kiloda Eray Þamdan, yarý finale çýkarak olimpiyat madalyasýný garantiledi.

Eray Þamdan madalyayý garantiledi!
 Olimpiyatlara ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarý ile giren karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Þamdan yarý finale yükselerek, olimpiyat madalyasýný garantiledi.

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarýnda Eray, kumite 67 kiloda A Grubu'nda mücadele etti.

Ýlk maçýnda Azerbaycanlý Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 yenen Eray, ikinci karþýlaþmasýnda Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 maðlup oldu.

Ýlk iki ismin çýkacaðý gruptaki üçüncü müsabakasýnda Mýsýrlý Ali Elsawy'i 4-1'le geçen milli karateci, gruptaki son maçýnda da ev sahibi Japonya'dan Naoto Sago'yla karþýlaþtý. Japon sporcuyu 2-1 yenerek, grupta 6 puanla 2. sýrada yer alan Eray, yarý finale yükseldi ve olimpiyat madalyasý almaya hak kazandý.

2019 Avrupa Þampiyonasý ve 2108 Akdeniz Oyunlarý'nda bronz madalyasý bulunan 24 yaþýndaki milli sporcu, yarý finalde kaybederse olimpiyatý bronz madalyayla tamamlayacak.

Eray Þamdan, yarý finalde B Grubu'nu birinci bitiren Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa'yla eþleþti. Yarý final müsabakasý bugün TSÝ 14.15'te baþlayacak.

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