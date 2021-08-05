Eray Þamdan'ýn babasý: '2 puan verilmese altýn bizimdi'

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarý'nda gümüþ madalya kazanarak Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasýný getiren Eray Þamdan'ýn baþarýsý ailesinin göðsünü kabartýyor.



Ýlk kez Tokyo 2020'de oyunlara dahil edilen karatede Türkiye adýna ilk madalyayý kazanarak tarihe geçen 24 yaþýndaki Eray'ýn Kocaeli'de yaþayan babasý Adnan Þamdan, oðluyla gurur duyuyor.



Kurduðu Þamdan Karate Do Ýhtisas Spor Kulubünde þampiyonlar yetiþtiren karate antrenörü Adnan Þamdan, AA muhabirine, kendisinin de eski bir karateci olduðunu, 1987 yýlýndan bu yana da antrenörlük yaptýðýný söyledi.



Antrenörlük alanýnda kendisini yetiþtirdiðini ifade eden Þamdan, "Þampiyon sporcular yetiþtirdim. Milli takýma sporcular gönderdim. Kendi yapamadýklarýmý oðluma yaptýrmayý hedefledim. Eray küçüklüðünden beri hareketliydi. Üç yaþýndayken cimnastik ve karate hareketleri yaptýrýrdým. Çevik ve zeki olduðunu fark ettiðim için 5 yaþýna geldiðinde karate elbiselerini giydirdim ve salona getirdim. Karateye baþladýktan sonra büyük aðabeyleriyle kumite yaptýrýyordum. Orada da hýrsýný salondaki herkes görüyordu. Yenilgiyi kabul etmiyordu." diye konuþtu.



Þamdan, elde edilen baþarýnýn kendileri için tesadüf olmadýðýný dile getirerek, olimpiyatlardan önce de Eray'ýn birçok uluslararasý baþarý elde ettiðini belirtti.



"Eray bir ilki baþardý"



Karatenin olimpiyatlara dahil edilmesinin kendileri için bir þans olduðunu aktaran Þamdan, þunlarý kaydetti:



"Hedefimizi olimpiyatlarda altýn madalya olarak belirlemiþtik. Dezavantajý, Eray'ýn sýkleti 60 kilo ama olimpiyatlar 67 kilodan baþladýðý için kendisinden aðýr olan sporcularla mücadele etti. O küçük bedeniyle yüreðini ortaya koyarak, büyük mücadeleler vererek final yaptý ve gümüþ madalyayla Türk karate tarihine geçti. Eray, özel bir sporcu. Yetenekli, mütevazý, kýsacasý adam gibi adam, gelenek ve göreneklerini bilen, vatanýmýza ve milletimize faydalý bir evlat yetiþtirdim diye düþünüyorum. Bu anlamda da çok mutluyum."



Þamdan, final maçýnda Fransýz sporcunun orta seviye attýðý tekmeye Eray'ýn "blok" yapmasýna raðmen hakemlerin 2 puan verdiðini belirterek, bundan sonra Eray'ýn maçtan düþtüðünü anlattý.



Fransýz sporcunun da daha sonra Eray'ýn hýzýný kesmeye çalýþtýðýný aktaran Þamdan, þöyle konuþtu:



"O 2 puan verilmeseydi altýn bizimdi. Eray ona kilitlenmiþti, hedefi vardý, kesinlikle o altýn bizimdi ancak olmadý. Sonuçta Eray, olimpiyatlarda final yaptý. Bir ilki baþardý. Bunlar tesadüf deðil, bilinçli çalýþmanýn sonucunda ortaya bu baþarý çýktý ve tarihe geçti. Eray'la küçüklüðünden beri çok çalýþtýk, çok emek verdik. Arkadaþlarý gezerken Eray kampta çalýþýyordu. Bunlarýn sonucunda baþarýyý elde etti. Ýnþallah bundan sonra mutlu bir hayat yaþar. Hem baba hem de antrenör olarak tarif edilemez duygular yaþadým. Düþünün evladýnýz Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor ve bayraðýmýzý göndere çektiriyor. Eray daha genç, 30-32 yaþýna kadar yarýþacaðýný düþünüyorum. Bundan sonra önümüzde dünya þampiyonasý var. Karate inþallah 2024 yýlýndaki olimpiyatlarda olursa ona göre çalýþacaðýz ve hedefimiz altýn."



