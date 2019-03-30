Eray Þamdan, hayalini gerçeðe dönüþtürdü

Karatede erkekler kumite 67 kiloda gümüþ madalya elde eden Eray, hislerini anlattý.



Büyük bir sevinç yaþadýðýný anlatan milli sporcu, "Gece mutluluktan uyuyamadým. Yýllardýr madalya almak için çok çalýþtým. Bunun hayalini kuruyordum. Tabii ki hedefim altýn madalyaydý ama gümüþ madalya da büyük gurur verici bir sonuç. Türk karate tarihinde ilk olimpiyat madalyasýný almýþ oldum. Bu yüzden de ayrý bir gurur yaþýyorum." dedi.



Annesi ve babasýnýn maçýný heyecanla takip ettiði görüntüleri de gördüðünü dile getiren Eray, "Babam aðlaya aðlaya izlemiþ. Annem bakamamýþ, gözlerini kapatarak dua etmiþ. Ben de o görüntüleri görünce çok duygulandým. Destekleri için aileme çok teþekkür ederim." ifadelerini kullandý.



"Çok þanslýyým"



Eray Þamdan, karatenin ilk kez kendi döneminde olimpiyatlarda yer almasýnýn þansýný yaþadýðýný aktardý.



Olimpiyat madalyalý milli karateci, "Karate ilk kez bu olimpiyatta olduðu için kendimi çok þanslý hissediyorum. Zaten bizim jenerasyon bu açýdan çok þanslý. Bizim dönemimize, en formda olduðumuz yaþa denk gelmesi en büyük þansýmýz oldu. Bu þansý da en iyi þekilde deðerlendirdim ve çok þükür bugünleri de gördük." deðerlendirmesinde bulundu.



Kýsa bir süre önce vefat eden Eski Karate Federasyonu Baþkaný Esat Delihasan'ý saygýyla andýðýný belirten Eray, "Rahmetli baþkanýmýz Esat Delihasan çok emek verdi bu yolda. Onun hayali 8'de 8 olimpiyat madalyasýydý. Allah o kadar nasip etmiþ, bugünleri göremedi. Belki bir yerlerden görüyordur, bu madalyamý kendisine armaðan ediyorum." diye konuþtu.



"Bu madalyanýn aðýrlýðý, deðeri hiçbir þeyle ölçüþemez"



Milli sporcu, finalde kaçýrdýðý altýn madalyayla ilgili de görüþlerini dile getirerek, þunlarý kaydetti:



"Altýn madalyayý kazanabilirdim. Ýlk puaný çok basit verdim. Ýlk puaný verince de maç koptu aslýnda. Rakibim 67 kilonun son dünya þampiyonuydu. Çok güçlü bir isimdi. Onun karþýsýnda altýn madalya alacaðýma inanýyordum ama biraz ters geldi. Çok fazla pozisyon bulamadým."



Aldýðý madalyanýn önemine de vurgu yapan Eray, "Bu madalyanýn aðýrlýðý, deðeri hiçbir þeyler ölçüþemez. Kariyerimdeki en büyük madalyam. O yüzden manevi anlamda en önemli madalyam." þeklinde konuþtu.



