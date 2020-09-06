Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.



Katzav, "Fenerbahçeli taraftarların ilgisi baş döndürücü ve gönül ısıtıcı. Bunun için teşekkür ediyoruz. Eran, şu ana kadar hiçbir kulübe imza atmadı veya imza atmaya yakın değil. Çin'deki sözleşmesi hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF YOK"



İsrail'den Sport1'in haberine göre; Eran Zahavi'ye birçok kulüpten teklif gitti ama Fenerbahçe'den gelen resmi bir teklif yok. Zahavi'ye giden en ciddi teklifin ise PSV'den olduğu vurgulandı.



Bu sezon 7 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



