Eran Zahavi, bu sezon PSV forması altında çıktığı 23. maçındaki 14. golünü az önce Ajax ağlarına bıraktı. pic.twitter.com/elExy1ajbS



— Sporx (@sporx) February 28, 2021

ZAHAVI, FENERBAHÇE İÇİN NE DEMİŞTİ?

ALİ KOÇ, ZAHAVI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Sezon başında ismi Fenerbahçe ile anılan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran Eran Zahavi, transfer olduğu PSV Eindhoven'da gollerine devam ediyor.Guangzhou R&F'den ayrıldıktan sonra bonservis bedeli olmadan PSV'ye transfer olan 33 yaşındaki İsrailli hücum oyuncusu, performansıyla takımının en iyisi oldu. Zahavi, PSV formasıyla çıktığı 24 maçta 13 gol atıp 4 asist yaptı ve tam 17 gole etki etti.Eran Zahavi, Hollanda'da 2018'den beri şampiyonluğu Ajax'a kaptıran takımını da zirve yarışının içinde tuttu. Zahavi, Ajax'a karşı bu sezon oynadığı 2 maçta 3 gol birden attı. Zahavi, 2012/13'te bunu başaran Jeremain Lens'ten sonra ilk PSV oyuncusu oldu.Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu ancak ciddi bir görüşme yapılmadığını kaydeden Zahavi, "Ajax ve Fenerbahçe'nin ilgisi vardı ancak Fenerbahçe ile olan durum garipti. Medya benim anlaşma sağladığımı duyuruyordu. Şüphe bile yoktu. Evet, görüşmeler vardı ancak ciddi bir sözleşme pazarlığı yoktu. Bir transfer için de en önemli şey budur. Sonra çılgınlık başladı, özellikle sosyal medyada. Benim transfer olduğum haberleri patlamaya başladı. PSV'ye imza attıktan sonra gelen mesajlardan hiç bahsetmeyeyim. Daha az pozitifti, ancak bu çok da garip değildi." dedi."Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Adam çıkmış Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedim diyor. Hayretler içerisinde izledik"