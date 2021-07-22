Eran Zahavi: 'Henüz parti yapmıyoruz'

PSV Eindhoven'ın temsilcimiz Galatasaray'ı 5-1 yendiği maçta hat-trick yapan Eran Zahavi, karşılaşmanın ardından konuştu.



Mutlu olduğunu belirten İsrailli oyuncu, "Stattaki herkes için harika bir akşamdı. En güzeli neydi biliyor musunuz? Taraftarlarımızın tekrar burada olması. Bunun yanında tur için çok büyük bir adım attık. Bu grup ve atmosfer için çok güzel bir skor aldık." dedi.



"GÖTZE İLE OYNAMAK HARİKA"



Takımdan ayrılmayı düşünmediğini kaydeden Zahavi, "Mario Götze ile birlikte oynamak harika. Benim hayatımı kolaylaştırıyor. Neredeyse hep doğru hareketi yapıyor. Bu kulüpte mutluyum. Zor zamanlarımda herkes benim yanımda oldu. Geçen sezon bizim için zorluydu ancak eminim ki bu sezon çok daha iyi olacak, farklı olacak. Kulüpte herkesin bu düşüncesi var." ifadelerini kullandı.



"İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR SAVAŞ VAR"



İstanbul'daki maça da önem verdiklerini söyleyen deneyimli futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum, çok özel bir şey, dünyanın en önemli sahnesi. Turnuvaya katılmamız kolay olmayacak, bunu soyunma odasında da konuştuk. Önümüzde İstanbul'da gireceğimiz büyük bir savaş var, henüz parti yapmıyoruz." diye konuştu.



