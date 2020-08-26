Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye önerilen son isim Eran Zahavi oldu. Zahavi için bonservis bedeli istenmezken, İsrailli golcü yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası talep etti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi
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26 Ağustos 2020 08:20
Bu sezon 10 transfere imza atan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok. Sarı-Lacivertliler son olarak Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile her konuda anlaşmaya varmıştı.

TRT Spor'un haberine göre; Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler'e önerilen son isim Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi oldu.

Bonservis bedeli bulunmayan 33 yaşındaki İsrailli golcü Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istedi.

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