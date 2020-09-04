Eran Zahavi, adım adım Fenerbahçe'ye!

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe için flaş bir gelişme gündeme geldi.



TRT Spor'un haberine göre sarı - lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan hücum oyuncusu Eran Zahavi, kulübü Guangzhou ile olan kontratını feshetti.



İsrailli futbolcunun kısa sürede Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.



Bu sezon 7 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



