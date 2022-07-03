Epureanu: "Dzyuba, Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşüyor"

Başakşehir'in tecrübeli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, Rus basınına konuştu ve adı Türk takımlarıyla geçen Artem Dzyuba'yı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Epureanu: 'Dzyuba, Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşüyor'
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03 Temmuz 2022 16:35
Başakşehir'in Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, Rus basınına özel bir röportaj verdi.

35 yaşındaki futbolcu, transferde adı Türk takımlarıyla geçen Artem Dzyuba'yı değerlendirdi. Epureanu, açıklamasında, "Artem'in oyun tarzına, herhangi bir takım uyar. Artem, atletik, teknik ve son derece koordineli bir futbolcu. Bildiğim kadarıyla, Galatasaray ve Fenerbahçe, forvet arıyor. Bu yüzden büyük olasılıkla bu kulüplerle pazarlık yaptığını düşünüyorum." dedi.

Türkiye'de Rus vatandaşlarına karşı olumsuz bir tutum görmediğini söyleyen Epureanu, "Şu ana kadar her şey yolunda. Eğer iyi bir futbolcu transfer olursa, bu durum Türk kulüplerini etkilemez. Dzyuba transfer olur ve goller atarsa, burada taraftarların favori oyuncusu olabilir" diye konuştu.

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